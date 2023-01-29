Cemal Enginyurt’un, Erdoğan’a çağrı yaptığı Paris videosu gündem oldu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Avrupa'da açlık, yokluk, kuyruk var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'ten seslendi.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye’deki ekonomik darboğaza karşı sık sık yurt dışında kuyruklar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fransa’nın başkenti Paris’ten yanıt verdi.

Enginyurt, dünyaca ünlü giyim markası Louis Vuitton mağazası önündeki kuyruğa dikkat çekti.

“İZLEMENİ TAVSİYE EDERİM SAYIN ERDOĞAN”

“Paris'te kuyruk var! İzlemeni tavsiye ederim Sayın Recep Tayyip Erdoğan” diyerek sosyal medya hesabından video paylaşan Enginyurt, şöyle konuştu:

– Gördüğünüz gibi Paris’teyiz kuyruk var. Diyor ya Recep Tayyip Erdoğan, ‘Avrupa’da açlık, yokluk, kuyruk var’ diyor. Biz de Paris’te ilk günümüzde kuyruklara denk geldik. Baktık ne kuyruğu bu diye merak ettik. Gördük ki dünyanın en ünlü markası Louis Vuitton kuyruğuymuş. Yani adamlarda para o kadar çok ki Sayın Erdoğan, Louis Vuitton’dan alışveriş yapmak için bile kuyruğa giriyorlar.

ÖPTEN EKMEK TOPLAYANLARA ‘AVRUPALI GEÇİNEMİYOR’ DİYORSUN

– Sen Türkiye’de pazardan sebze toplayanlara, çöpten ekmek toplayanlara ‘Avrupa sefil, Avrupa’da hayat pahalı, Avrupalı geçinemiyor’ diyorsun. Sana tavsiyem, sarayda oturana kadar bir gel Paris’te gez bakalım hakikaten fakirlik var mı yok mu hep birlikte görelim.

– Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mayıs’ta ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek seni göndereceğiz.

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