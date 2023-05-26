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Cemre e-posta gönderdi, Akşener iknaya gitti

Cemre isimli genç, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e e-posta göndererek, babasını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermesi için ikna etmesini istedi. Akşener, ailenin evine giderek Cemre'nin babasını ikna etti.

Yayınlanma: 18:53 - 26 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Cemre e-posta gönderdi, Akşener iknaya gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cemre isimli bir gencin kendisine e-posta göndererek, evlerine gelip babasını Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesi için ikna etmesini istedi.

E-posta üzerine Cemre isimli gencin ailesinin evine giden Meral Akşener, Cemre’nin babasını Kılıçdaroğlu’na oy vermesi için ikna etti.

Akşener, o ziyareti “Cemre kızım mail atmış; ikinci turda oyunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi için evlerine gelip babasını ikna etmemi istemiş. Ben de kalktım, geldim. Hakan kardeşimden de söz aldım. Gençlerimizin tükenmeyen azmiyle bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz…” ifadeleriyle ve ziyaretten fotoğraflarla duyurdu.

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CHP Cumhurbaşkanı İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Twitter
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