Çetelerin çetelesi 2 metreye sığmadı

Türkiye’de kara para trafiğini yöneten yerli-yabancı 26 ayrı çetenin sokaklarda çatıştığını söyleyen Cevdet Akay “Çeteler ülkemizde cirit atıyor. AKP döneminde ülkeye giren kaynağı belirsiz para 76.7 milyar dolara ulaştı” dedi.

Deniz AYHAN

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TBMM'de muhalefetin bugüne kadar verdiği, ‘Kara para aklama, yolsuzluklar, mafya, rüşvet, kamu mallarının peşkeş çekilmesi' gibi konulardaki önergelerin tümü AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Son olarak önceki gün HEDEP'in Dilan ve Engin Polat çiftçiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin “kara para akladığı” iddialarının araştırılması için verdiği araştırma önergesi aynı akıbete uğradı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken 2 metreyi bulan suç örgütleri listesini gösterdi. “Ortada vahim bir tablo var'' diyen Akay, komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti:

ELİNİ KOLUNU SALLAYIP DOLAŞIYOR

“Uluslararası Mali Eylem Gücü 21 Kasım 2021'de, kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla ilgili mücadelede yetersiz kaldığımız için bizi gri listeye aldı. Kaynağı belli olmayan bir para girişi var. 1984-2001 yılları arasında bu rakam 1.7 milyar dolardı. AKP döneminde 76.7 milyar dolara yükseldi. Ülkemizde kara para trafiği içinde olan kişilerin karıştığı olayın listesi de burada. Bu liste, kara para ve terörizmin finansmanıyla ilgili mücadele yapmadığımız için 2016'dan beri ülkemizde bulunan uluslararası suç örgütü liderlerinin, uyuşturucu baronlarının karıştığı olayları, 26 ayrı çetenin çatışmalarını yansıtıyor.''

Akay önceki gün de Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Çeteler, ülkemizde cirit atıyor. Hakan Ayık gibi kırmızı bültenle aranan Comanchero suç örgütünün lideri yıllarca elini kolunu sallayarak geziyor ve yeni yakalanıyor'' dedi.

Türkiye'yi mesken tuttular

■ Organize suç örgütü lideri Rövşen Canıyev İstanbul'da sokak -ortasında öldürüldü. (2016)

■ Kırmızı bültenle aranan Azerbaycanlı mafya lideri E.S. yakalandı. (2018)

■ Bulgaristan mafya grubunun yöneticisi Dimitır Jelyazkov yakalandı. (2018)

■ Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Gürcü organize suç örgütü lideri Mindia L. yakalandı. (2018)

■ Gürcistan uyruklu Gayoz Zviadadze Longinozovich Antalya Kemer'de öldürüldü. (2018)

■ Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan R.S. yakalandı. (2019)

■ Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da öldürüldü. (2020)

■ Gürcistan uyruklu suç örgütü elebaşı Guram Chıkladze yakalandı. (2020)

■ Afgan uyuşturucu Baronu Ahmadi yakalandı. (2021)

■ İsrailli suç örgütü lideri Omre Oda yakalandı. (2022)

■ Sırp çete Lideri Jovan Vukotiç İstanbul'da infaz edildi. (2022)

■ Avustralya'da suç şebekesinin yöneticisi Murat Galasi İstanbul'da öldü. (2022)

■ Avrupa'nın ‘en çok aranan 45 suçlu' listesinde yeri alan Sırp çete lideri Zeljko Bojaniç yakalandı. (2022)

■ İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi yakalandı. (2022)

■ Azeri çete üyesi Elnur Gasimov İstanbul'da öldürüldü. (2022)

■ Gürcü çete lideri Rezo Tiflis öldürüldü. (2023)

■ Avustralyalı uyuşturucu kartelinin yöneticisi Duax Hohepa Ngakuru yakalandı. (2023)

■ Avustralyalı suç örgütü lideri Masood Zakaria yakalandı. (2023)

■ Belçikalı uyuşturucu baronu Abdelilah El M., yakalandı. (2023)

■ Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından aranan “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers yakalandı. (2023)

■ Avrupa'nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan İsaac Bignan ile Jurean Anthony Finix yakalandı. (2023)

■ ABD, Almanya, Hırvatistan, İtalya ve Rusya'nın kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu baronu Nenad Petrak yakalandı. Petrak'ın TC vatandaşı yapıldığı belirlendi. (2023)

■ Uluslararası çete Comanchero'nun lideri Hakan Ayık yakalandı. (2023)

Kara parayla mücadele etmeliyiz

2016 yılından bu yana terör, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan haklarında uluslararası boyutta arama kararı olan veya Türkiye'de olaylara karışmış kişilerin listesini çıkaran CHP Milletvekili Cevdet Akay, 2 metrelik listede Türkiye'deki suç örgütü lideri yabancı baronlar, çeteler arasındaki çatışmalar ve bu çatışmalar sonucu öldürülen isimlere de yer verdi. Türkiye'nin kara parayla ve terörizmin finansmanıyla ciddi şekilde mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Akay, Meclis komisyonundaki konuşmasında şunları söyledi: “Gri listeden çıkmamız için bu mücadelenin yoğun bir şekilde olması gerekiyor, maliye politikası ve para politikasıyla beraber desteklenmesi gerekiyor. Önceliklerin iyi belirlenerek faiz giderleri ve bütçe disiplininin sağlanması gerekiyor. Bu kurallara, bu kaidelere uygun hareket edersek önümüzdeki dönem ülkemiz için daha rahat olacak diye düşünüyorum.”