Çevreyi kirleten tesise değil şikayet edene ceza yazdılar

Tekstil firması, atıklarını Çorlu deresine bırakan fabrikadan şikayetçi oldu. Denetim geçirip ceza alan firma yetkilisi, “Adalet nerede” dedi.

Veli TOPRAK

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Kumaş boyama ve pigment baskı faaliyetlerinde bulunmak üzere 1986'da Tekirdağ Ergene'de kurulan Emin Tekstil firması, 2013'te ikiye ayrıldı. Malatyalı Nalbant Ailesi'nin ikinci kuşağı arasında uyuşmazlık çıkınca, birinci firma Emin Tekstil, ikinci firma ise Emn Denim olarak faaliyete geçti. Arıtma tesisi de Emin Tekstil firmasında kaldı. Emin Tekstil yöneticisi Elif Nalbant, aylık 800 bin ila 1 milyon lira atıksu tesisi ücretini ödemeyen Emn Denim firmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tekirdağ Valiliği ve Bakanlık ile CİMER'e şikayet etti.

‘HAKKIMIZI NEREDE ARAYALIM?'

“Kirli su arıtılmadan Çorlu deresine akıtılıyor” diyen Nalbant'ın kendi firması denetimden geçti ve ceza kesildi. Nalbant şöyle isyan etti: “250 kişiye istihdam sağlayan bir firmayız. Bazı kişilerin baskısıyla, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatı varmış gibi, bize uygulatılan cezalardan, adaleti yanıltmalarından tükendik. Biz hakkımızı nerede arayacağız? Eski ortaklarımızın odasında Cumhurbaşkanıyla çekilmiş fotoğrafları var. Bu fotoğrafları gören memurlar, baskı altında işlem yapmıyor. ‘Çevre duyarlılığı yapmayın' diye fırça yiyoruz! Çevreyi kirleten fabrikanın kapanmaya kadar ağır cezası var. Ama dokunan yok.”