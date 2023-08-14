Cezaevinden çıktı, sokak ortasında adam öldürdü

İstanbul'da Serdar Taş, tartıştığı Ferhat Ceylan'ı öldürdü. Taş'ın daha önce bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem davasında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hükümlü olduğu öğrenildi.

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Olay, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde meydana geldi. Serdar Taş, iddiaya göre önce bir taksici ile tartıştı. Taş o tartışmanın ardından yolda yürürken bu sefer de henüz öğrenilemeyen bir nedenle Ferhat Ceylan’la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Serdar Taş, belinden silahını çıkardı. Silahı gören Ferhat Ceylan, Taş’ın eline tekme attı. Yere düşen ikili bir süre kavga etti. Yaşanan arbede sırasında Serdar Taş belinden çıkardığı silahla Ferhat Ceylan’a peş peşe ateş etti.

KAYIPLARA KARIŞTI

Vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle kanlar içinde kalan Ferhat Ceylan’ın yardımına çevredekiler koştu. Ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Taş ise kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EBRU ERDEM DAVASINDA HÜKÜM GİYDİ

Öte yandan Serdar Taş’ın 2019 yılında Küçükçekmece’deki bir rezidansın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem (17) davasında sanık olduğu, Taş’ın ‘çocuğun öldürülmesi’ suçundan beraat ettiği ancak ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı. (DHA)

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