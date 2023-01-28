CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘Yeter! Söz Milletin’ pankartı

CHP Genel Merkezi'nin ardından İstanbul İl Başkanlığına da Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı pankart asıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pankartın fotoğrafını “Kadınlara küfreden diline, saraylarına, beşli çetelerine, gençlere kan ağlatan torpillerine, zamlarına, yasaklarına, hırsızlıklara yeter! #YeterSözMilletin” notuyla paylaştı.

ERDOĞAN KULLANDI, MUHALEFET SAHİPLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu müstemleke heveslilerine ‘yeter’ diyecektir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın sözlerinin ardından slogan, muhalefet tarafından iktidara karşı kullanılmaya başlamıştı.

Altılı Masa’nın son toplantısında da liderlerin ortak açıklamasında “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, ‘Yeter! Söz Milletindir’ diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.