CHP Kahramanmaraş’ta 46 yıl sonra 2. milletvekilliğini kazandı

14 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş’ta iki milletvekilliği kazanan CHP’nin milletvekillikleri MHP’nin itirazının Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi üzerine kesinleşti. Böylece, Kahramanmaraş’ta CHP 46 yıl sonra ikinci milletvekilliğini kazanmış oldu.

Ahmet KAYA

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Gelişmeyi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç sosyal medya hesabından, “Değerli dostlar, MHP'nin Kahramanmaraş milletvekilliği seçimleri için YSK'ya yaptığı son başvuru da reddedildi. Böylece CHP'nin Kahramanmaraş'taki iki vekili kesinleşti. 46 yıl sonra Kahramanmaraş'ta ikinci vekilliği aldık. Şimdi sıra Pazar günkü seçimlerde İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçimini de alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne götüreceğiz” şeklinde duyurdu.

TBMM'de 8 milletvekilliği ile temsil edilen ve CHP'nin Ali Öztunç ve İrfan Karatutlu ile iki milletvekilliği aldığı Kahramanmaraş'ta, AKP'nin milletvekilliği sayısı bir önceki seçime göre bir azalarak 5'e düşerken, 1 milletvekilliğini ise MHP kazandı.

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