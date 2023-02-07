CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız

Hatay'da açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de televizyonlarına yansıyan görüntü, verilen haberler, ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları, bürokratları çalışmak istiyorlar. Önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor" diye konuştu.

Can ÇAPAR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsılan felaket bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi.

Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesindeki incelemelerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Selin Sayek Böke, Murat Bakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti.

“YERİ ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIZ”

Akşam saatlerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* Gerçekten de televizyonlarına yansıyan görüntü, verilen haberler, ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde.

* Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları, bürokratları çalışmak istiyorlar. Önlerine engeller konuyor. Farklı terchiler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz, hepimiz kızgınız.

* Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz.

* Söylenecek çok şey var. Ama onların tamamını, kimse merak etmesin, yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliye bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

KILIÇDAROĞLU’NA ENKAZ ÖNÜNDE FERYAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da basın açıklaması yaptığı enkazın önünde, aileleri enkaz altında saatlerdir bekleyenler isyan etti.

Yaklaşık 42 saattir ailesinin enkaz altında olduğunu belirten kadın, “Çok kötüyüz. Allah rızası için bize yardım edim Arkada çoğu yerden ses alıyoruz. Tıkırtı duyuyoruz. Termalden ısılarını görüyoruz ama ekip yok, yardım yok, kepçe yok. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Betonları kaldıramıyoruz. Canlarımız içinde. Hepsi içinde. Allah rızası için bize yardım edin” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Gerçekten de belediye başkanı arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Otobüsten tutun bütün iş makinalarına kadar gönderildi. Bunlar tümüyle AFAD’ın emrine veriliyor. AFAD işi koordine ediyor. Büyükşehir belediye başkanımız da tabi gelişmelerden rahatsız. Bir an önce el konulması, sonuç alınması lazım. Anneniz babanız içeride bekliyorsunuz. Çözeceğiz başka çaresi yok” diye yanıt verdi.

Bir başka vatandaş, “Yaklaşık 42 saat oldu. Ses geliyor. Termal kameradan ısı da var. Ama alamıyorlar” diye konuştu.

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