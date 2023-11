CHP lideri Özel’den Akşener ile görüşme açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, DİSK tarafından "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" talebiyle düzenlenen yürüyüşe destek oldu. Burada soruları yanıtlayan Özel, muhalefetteki iş birliği sürecine dair "Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul’dan beş gün önce başlattığı yürüyüşe destek oldu. Özel, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve işçilerle Ulus Meydanı’na yürüdü.

“VERGİNİN YÜZDE 67’Sİ EMEKÇİDEN ALINIYOR”

“Vergide Adalet, Gelirde Adalet” talebiyle gerçekleşen yürüyüşe dahil olan Özel, şunları söyledi:

– Bu meydan Türkiye’de 20 milyonu temsil ediyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK’i ve bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye’de vergilerin yüzde 67’si dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye’de para kazanan yoksullardan emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz. Alandaysa alanda, sokaktaysa sokakta grevdeyse grevde. Destek vermeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız.

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Özel’in ardından DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da şu değerlendirmeyi yaptı:

– Başta belediye işçileri olmak üzere, bütün taşeron işçilerine amasız fakatsız kadro verilmesi için yürüdük. 6196 Sayılı Kanun ile ihraç edilenlerle yürüdük. Kademeli geçiş isteyenlerle yürüdük. Yaşadığımız bu tablo, bir tesadüf değil. Bu ülkeyi işçiden, emekçiden, haktan kopmuş bir zihniyet yönetiyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

ÖZEL: BİZ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Özel daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP lideri; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşme, Ogün Samast’ın tahliyesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, şu mesajları verdi:

(Kazan-kazan iş birliği) – Sayın Akşener ile geçmişe dayanan iyi bir diyalog ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından telefon görüşmesi yaptık, o da samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel’in yapacağı müzakereden İYİ Parti’nin, CHP’nin, muhalefetin ve tüm Türkiye’nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonra böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biz ne birbirimize kaybettirmeye, ne Türkiye’ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye’ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın genel başkanın da bu konularda pozitif olduğu geçmiş dönemlerde hep gördük. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız.

‘YEREL İTTİFAKLAR’ VURGUSU

Özel, ardından “Yerel seçim öncesi Millet İttifakı’nın bileşenleriyle yeniden bir ittifak kurmak gündeme gelecek mi? Yol haritanızı belirlediniz mi?” sorusunu yanıtladı. CHP lideri, şu karşılığı verdi:

– Yerel seçimlere girmekte olan tüm siyasi partilerle görüşmek isteriz. Yerelde CHP örgütlerinin ve muhataplarımızın teşkilatlarının gerekli gördüğü ve olgunlaştırabileceği her türlü ittifaka da olumlu bakarız. Bir topyekun bir büyük ittifak, her beraber bir ittifak yerine yerel gerçekliklere uygun, partilerin bazen iki, bazen birkaç parti olarak bir araya geldikleri ittifaklar daha rasyonel olabilir. CHP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Mümkün olan her ilçede aday göstermek istiyoruz. Bir yerde ittifak yaparsak ve o ittifakın gereği aday göstermiyorsak olabilir.

İlginizi Çekebilir CHP lideri Özel: Ben Erdoğan'a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum