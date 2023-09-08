CHP’den 100. yıl videosu

CHP, resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve farklı meslek türlerinden yurttaşlar kamera karşısına geçerek, CHP'nin kendileri için ne ifade ettiğini anlattı.

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CHP, resmi sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınladı. Video, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun” notu ile paylaşıldı.

“CHP, TÜRKİYE DEMEKTİR”

Videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demektir, Türkiye’nin güvencesi demektir” ifadelerine yer verildi.

Videoda, vatandaşlar düşüncelerini şöyle dile getirdi:

İşçi İsmet Kaygın: “Emekçiyim, üretenim, gördüğünüz her şey bana ait. Ben var edenim. Emeğimin, hakkımın, emekçinin savunucusudur diyorumm CHP…”

Doktor Semra Şahin Kütük: “Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Özellikle son zamanlarda Türkiye’nin yaşadığı olumsuz şartları tek ve tek Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ilkeleri ışığında, O’nun önderliğinde kurtaracağına inanıyorum.”

Marangoz Halil Ali Kılıç: “Emekçiyim, tekne marangozluğu yapıyorum. Özgür yaşayan, demokrasiyi seven, savunan biriyim. Benim için CHP, 100 yıllık bir çınar ağacı. Benim için Cumhuriyet Halk Partisi demek özgürlük, demokrasi demek. Ben 6 oku çok seviyorum. Onunla doğdum, onunla öleceğim.”

Öğrenci Berfin Yağmur Serbus: “Cumhuriyet Halk Partisi benim için önce dedemden miras gibi bir şey. Düşündüğümde bana kelime kelime birçok şey ifade ediyor. Özgürlük gibi, özgüvenim gibi, halkım gibi, milletim gibi…”

“BENİM İÇİN CHP, ATATÜRK’ÜN KENDİSİDİR”

Çiftçi Durhasan Taşkoparan: “Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, Cumhuriyetimizi seven bir vatandaşız. Dedelerimiz, babalarımız CHP’ye gönül vermiş, Atatürk’e gönül vermiş, Cumhuriyet’e gönül vermiş insanlar. Memleketin düzgün olmasını, demokratik bir şekilde her şeyin olmasını isteyen insanlarız.”

Terzi Orhan Altun: “Bizim için CHP demek Atatürk başta olmak üzere Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmasından dolayı CHP bizim kültürümüz, geleceğimiz.”

Balıkçı İsmet Yalçın: “Benim için Cumhuriyet Halk Partisi temiz çevre, duyarlı insanlar ve bereketli denizler… Çünkü insanlar çok kıt kaynaklardan büyük eserler yaratmışlar.”

Taksici Hüseyin Tekin: “İki tane genç kızımın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi diyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi benim vazgeçilmez baba ocağımdır.”

Midyeci Ersen Can: “Benim için CHP, bereket.”

İşçi Emeklisi Rıdvan Kalmaz: “Benim için CHP, Atatürk’ün ta kendisidir.”

Aktivist Elif Gizem Bozok: “Benim için CHP demek, engellilerin bağımsız yaşam hakkı demek. Ayrıca her canlının yaşam hakkını elde etmesi demek.”