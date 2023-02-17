CHP’den 81 ilde açıklama: Seçimler zamanında yapılacak

CHP, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran, on binlerce can kaybıyla ülkeyi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili 81 ilde eşzamanlı açıklama yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş’ta meydana gelen, on binlerce can kaybıyla ülkeyi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması yaptı.

İstanbul’daki açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanvekili Ufuk İnan yaptı.

Açıklama, deprem felaketinde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar dileğiyle başladı.

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız” diyerek yola çıktıkları belirtilen açıklamada, “O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz.” denildi.

“TEK SORUMLU TEK ADAM VE DAYATTIĞI REJİMDİR”

Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan olayların ‘devlet nerede’ sorusunu gündeme getirdiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

*Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde, bir kez daha söylüyoruz: Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Tek adam rejimi devleti felç etmiştir.

*Devlet yönetilemez bir hale getirilmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun ülkemize dayattığı rejimdir.”

Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidarın depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamadığı hatırlatılan açıklamada, “En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmış, vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

*Tüm bu rezaletler yetmezmiş gibi İletişim Başkanlığı devreye sokularak; “Asrın Felaketi” adı altında iletişim kampanyası başlatmışlardır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen iktidar, kendi iletişiminin koordinasyonunun peşine düşmüştür. Yaptıkları, acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirme çabalarıdır.

Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir, asrın beceriksizliğidir.

Yıkımın boyutu saygın kuruluşların hazırladıkları raporlarda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir.

“ÜNİVERSİTELER AÇILMALI”

*Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikleri yetmezmiş gibi tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışmaktadır. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz: Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir.

*Daha da acısı, tek adam rejimi, felaketleri fırsata çevirmeye çalışmakta, kendini kurtarmak için seçimleri erteleme planları yapmaktadır. Rolü belli isimler öne sürülerek bu konu gündeme taşınmak istenmektedir.

“ANAYASA AÇIK: SEÇİMLER ZAMANINDA OLACAK”

*Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz: Seçimler zamanında olacaktır.

*Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır: Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de, YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur.

*Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi, demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız.

*AKP Genel Başkanının “bana 1 yıl daha verin” mesajı hiçbir şey ifade etmemektedir. Türkiye kendisine tam 20 yıl vermiştir. Artık bu saatten sonra halkın kendisine verecek değil 1 yılı, 1 saati bile kalmamıştır.

*Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. İmar aflarına son vereceğiz.

* Ülkemizi yalandan, hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arındıracağız. Bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza sarılacağız. Akla ve bilime uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

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