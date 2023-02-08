CHP’den Erdoğan’ın ‘Şerefsiz’ sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki eksiklikleri eleştirenlere "Şerefsiz" demesine CHP'den yanıt geldi.

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Deprem bölgesi Hatay’a gelerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilere yanıt vererek “Haysiyetsiz”, “Namussuz”, “Şerefsiz” gibi ifadeler kullandı.

Erdoğan, “Şu an itibarıyla Hatay’ımızda asker, polis, jandarma toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler, kampanya yaparak ‘Hatay’da biz asker, jandarma, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız” dedi.

“85 MİLYONUN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

Erdoğan’ın sözlerine CHP’den ilk yanıt geldi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şöyle dedi:

“Depremin 3. gününde yetersizlikleri nedeniyle, kendisine ve iktidarına eleştiri yapan insanlara; şerefsiz diyecek kadar küçülen Recep Tayyip Erdoğan’ı 85 milyonun vicdanına bırakıyorum! Yazıklar olsun sana da zihniyetine de!”

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