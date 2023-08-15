CHP’den Yunanistan tepkisi: Bu haksızlığı kınıyoruz
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük’ün Yunanistan’a girişine izin verilmemesini kınadı, hükümeti gerekli girişimlerde bulunmaya çağırdı.
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün, bugün İpsala Sınır Kapısı'ndan geri çevrilerek Yunanistan’a girişine izni verilmemesine tepkiler sürüyor. İYİ Parti’nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi de bir açıklama yaparak Yunanistan’ı kınadı.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük'ün Yunanistan'a girişi hiçbir gerekçe gösterilmeden engellendi. Bu haksızlığı kınıyoruz. Bir an önce düzeltilmesi için Hükümeti Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz” dedi.