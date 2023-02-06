CHP’li Vekiller: ‘Enkazlara müdahale yetersiz’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin CHP’li milletvekilleri, kurtarma çalışmalarının yetersizliğini dile getirdi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, en fazla hasar ve can kaybının il merkezi ile Pazarcık, Elbistan ve Türkoğlu ilçelerine olduğu bildirildi. Kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü bölgede Kahramanmaraş'ın yanı sıra en fazla yıkımın olduğu Adıyaman'da kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle birçok enkaza henüz müdahale edilemediği öğrenildi.

“ÇOK KORKUNÇ BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Adıyaman CHP Milletvekili Abdurahman Tutdere, Adıyaman'da şehir merkezi başta olmak üzere ilçe ve köylerde büyük bir yıkımın yaşandığını belirterek, “Hava koşulları çok kötü. Şehir merkezinde, ilçelerde köylerde büyük hasar var. Çok sayıda bina yıkılan binada enkaz altından kurtarılmayı bekleyen hemşerilerimiz, yurttaşlarımız var. Çok korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız.

Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini bekliyoruz. Adıyaman merkezindeki binalara müdahale yetersiz, hatta hiç yok. Acilen büyükşehirlerden, olanağı olan diğer illerden yarım ekiplerinin gönderilmesini bekliyoruz. Şu anda önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması” dedi.

“YARALARI BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE SARACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise depremin merkez üssü olduğu için Kahramanmaraş'ta çok büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Öztunç, “Merkez üssü Kahramanmaraş olduğu için çok büyük sıkıntı var. Yıllardır, uzmanlar uyarıyor, bizler uyardık. 500 yıldır kırılmayan fay hattı burası dedik, tedbir alınmadı. Ama bunları konuşmanın zamanı değil. Şimdi birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmanın zamanı” dedi.

İNTERNET, TELEFON ERİŞİMİ YOK

Öte yandan deprem bölgesinde bir çok ilde telefon ve internet erişiminde sıkıntılar yaşandığı, özellikle yıkımın ağır olduğu merkezlerde iletişimin zaman zaman tamamen kesildiği belirtildi. Gerekli alt yapı oluşturulmadığı için yakınlarından haber alamayan vatandaşlar panik yaşarken, AFAD ise vatandaşlardan haberleşme için kısa mesaj servisi (SMS) kullanmasını önerdi.

AFAD açıklamasında; “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın” denildi.

İlginizi Çekebilir Depremin yarattığı enkaz havadan görüntülendi

İlginizi Çekebilir Depremde yıkılan binanın enkazından böyle çıktılar