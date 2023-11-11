CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu
CHP'de yeni dönemin ilk Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Genel Başkan Özel, partinin yeni A Takımı'nı açıkladı. Yeni MYK 24 kişiden oluşuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni Parti Meclisi ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı. PM’nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer aldı.
GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU
Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşan ve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.
İşte MYK’da yer alan isimler ve görevleri…
Genel Sekreter
Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü
Deniz Yücel
Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ensar Aytekin
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat
Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gül Çiftçi
Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Tüm
Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu
Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuzyılmaz
Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe
İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan
Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökçe Gökçen
Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalay
Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
İlhan Uzgel
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç
Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Koza Yardımcı
Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Volkan Demir
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zeliha Aksaz Şahbaz
Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş
Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Edem
Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu
GÖLGE KABİNE İSE ŞÖYLE:
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı – Selin Sayek Böke
İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan
Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen
Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aylin Nazlıaka
Milli Eğitim Bakanlığı – Suat Özçağdaş
Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Gülşah Deniz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Gamze Taşçıer
Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel
Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç
Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe
Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı
Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Pınar Uzun
Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir
Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu
Tarım Bakanlığı – Erhan Adem
YAVAŞ, İMAMOĞLU VE ÇERÇİOĞLU YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yönetim kadrosunu sunumla açıkladı ve şunları söyledi:
* “Kurultayda verdiğimiz her sözü tutuyoruz. CHP'yi iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Yerel seçimlerde elimizde bulunan elimizdeki belediyeleri kazanmak. Bir tek kriterimiz var: Milletin gönlünde yer etmiş ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız yeniden aday olacak. Eğer sayısının çok olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa o zaman durumları yeniden değerlendirilecek.
* Objektif, ölçme değerlendirme ile kimsenin hakkını yemeden ilerleyeceğiz. Ben hiçbir belediye başkanını değişim karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi vermeme niyetinde değilim. Hiç kimse de bize destek verdi diye bir yere gelmişti. Gömleği ters ilikleyip karşınıza çıksam herkes ayıplar, genel başkana yakışmaz. Değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkanı yok.
* Sadece Kılıçdaroğlu'nun anketlere bakarak söz verdiği, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu ile ilgili PM'ye bu sözün arkasında duran bir teklifle geleceğiz ve üç belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız. Bize yakın diye kimseyi kayırmayacağız, mesafeli durdu diye cezalandırmayacağız…Genel Merkez'de 24 oda boşaldı. Kuvayi Milliye Hareketinden adını andığımız danışmanlara kadar Partiyi seçilmişlerle yöneteceğiz.”
PM'nin yaş ortalamasının 43 olduğunu belirten Özel, daha önce il ve ilçe başkanlığı yapmış 15 ismin, örgütte çalışmış 32 kişi olduğunu belirtti. Milletvekili sayısının sadece 14 kişi olduğunu kaydeden Özel, listeyi delerek giren 8 kişiden 4 kişiye görev verildiğini kaydetti.
TÜZÜK KURULTAYI YEREL SEÇİM SONRASINA KALABİLİR
Özel gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 24-25 Kasım'da yapılması planlanan tüzük kurultayının bu tarihinde değişiklik olup olmayacağı konusunda Özel, şunları söyledi:
* “Maalesef söz konusu. Bunu daha önceki PM üyelerini kötülemek olarak kabul etmeyin. Bu PM'nin sırtına verilen sözü tutmamış görüntüsü vermemek için, PM gündemine tüzük kurultayının görüşülmesi kararı alınmadığı için yazılamadı. Parti hukukçuları tavsiye kararı olarak alınmıştı ancak bir ay önceden başvurmak, gazete ilanı vermek, il başkanlıklarından birer kişi istemek gibi işlemler yapılmadığında 24-25 Aralık mümkün değil. En kısa takvim 15 Aralık'ta yapabiliyoruz ama bütçe görüşmelerinin tam göbeği.
* İl başkanları bir an önce belediye başkanlarını belirleyelim dendiği için tüzük kurultayının 26-27 Aralık'ta mı yapılsın ya da il başkanlarının başka tasarrufu var mı konuşulacak. Çarşamba günü olağanüstü il başkanları toplantısında…Yerel seçim sonrasına bırakabiliriz ama il başkanlarının mutabakatı ve PM onayı ile olur. Teknik imkansızlıklar nedeniyle, salon tutulmamış. Siyasetin içinde çok yoğun süreçte bu detaylar atlanabilir. Ancak içine koyacağız dediğimiz her sözün arkasındayız. Bugünden eşit temsile, PM'den onay almaya başladık.”
“ÖNSEÇİM DEĞİL ÖRGÜT NE DERSE O”
Yerel seçimlerde ön seçim yapılacak mı sorusuna Özel, “Önseçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor fotoğraf çektirmesi araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Önseçim demeyelim. Sonucuna uyulacak temayül yoklaması. Ama ikinci çıkanı YSK'yı bildirmeyeceğiz, örgüt ne derse o…” dedi.
Partiden ihraç edilen isimler için 100. yıl affı konusunda “MYK toplantısında görüşümü sunacağım. Kapsamının doğru belirlendiği kimseyi incitmeyen örneğin kadına şiddetten gitmiş birini affetmemizi kimse beklemesin. 100 yıl affından ben şahsen yanayım. İlk PM gündemine getireceğiz. PM ayda bir toplanacak, gerektiğinde hafta bir toplanacak” dedi.