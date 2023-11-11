CHP’nin yeni MYK’sı belli oldu

CHP'de yeni dönemin ilk Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Genel Başkan Özel, partinin yeni A Takımı'nı açıkladı. Yeni MYK 24 kişiden oluşuyor.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni Parti Meclisi ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı. PM’nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer aldı.

GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşan ve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.

İşte MYK’da yer alan isimler ve görevleri…

Genel Sekreter

Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü

Deniz Yücel

Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ensar Aytekin

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat

Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gül Çiftçi

Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Tüm

Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu

Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz

Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe

İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan

Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökçe Gökçen

Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalay

Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

İlhan Uzgel

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç

Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Koza Yardımcı

Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Volkan Demir

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz

Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Edem

Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu

GÖLGE KABİNE İSE ŞÖYLE:

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı – Selin Sayek Böke

İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan

Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen

Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Aylin Nazlıaka

Milli Eğitim Bakanlığı – Suat Özçağdaş

Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Gülşah Deniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Gamze Taşçıer

Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı

Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Pınar Uzun

Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir

Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu

Tarım Bakanlığı – Erhan Adem

YAVAŞ, İMAMOĞLU VE ÇERÇİOĞLU YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yönetim kadrosunu sunumla açıkladı ve şunları söyledi:

* “Kurultayda verdiğimiz her sözü tutuyoruz. CHP'yi iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Yerel seçimlerde elimizde bulunan elimizdeki belediyeleri kazanmak. Bir tek kriterimiz var: Milletin gönlünde yer etmiş ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız yeniden aday olacak. Eğer sayısının çok olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa o zaman durumları yeniden değerlendirilecek.

* Objektif, ölçme değerlendirme ile kimsenin hakkını yemeden ilerleyeceğiz. Ben hiçbir belediye başkanını değişim karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi vermeme niyetinde değilim. Hiç kimse de bize destek verdi diye bir yere gelmişti. Gömleği ters ilikleyip karşınıza çıksam herkes ayıplar, genel başkana yakışmaz. Değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkanı yok.

* Sadece Kılıçdaroğlu'nun anketlere bakarak söz verdiği, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu ile ilgili PM'ye bu sözün arkasında duran bir teklifle geleceğiz ve üç belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız. Bize yakın diye kimseyi kayırmayacağız, mesafeli durdu diye cezalandırmayacağız…Genel Merkez'de 24 oda boşaldı. Kuvayi Milliye Hareketinden adını andığımız danışmanlara kadar Partiyi seçilmişlerle yöneteceğiz.”

PM'nin yaş ortalamasının 43 olduğunu belirten Özel, daha önce il ve ilçe başkanlığı yapmış 15 ismin, örgütte çalışmış 32 kişi olduğunu belirtti. Milletvekili sayısının sadece 14 kişi olduğunu kaydeden Özel, listeyi delerek giren 8 kişiden 4 kişiye görev verildiğini kaydetti.

TÜZÜK KURULTAYI YEREL SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

Özel gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 24-25 Kasım'da yapılması planlanan tüzük kurultayının bu tarihinde değişiklik olup olmayacağı konusunda Özel, şunları söyledi:

* “Maalesef söz konusu. Bunu daha önceki PM üyelerini kötülemek olarak kabul etmeyin. Bu PM'nin sırtına verilen sözü tutmamış görüntüsü vermemek için, PM gündemine tüzük kurultayının görüşülmesi kararı alınmadığı için yazılamadı. Parti hukukçuları tavsiye kararı olarak alınmıştı ancak bir ay önceden başvurmak, gazete ilanı vermek, il başkanlıklarından birer kişi istemek gibi işlemler yapılmadığında 24-25 Aralık mümkün değil. En kısa takvim 15 Aralık'ta yapabiliyoruz ama bütçe görüşmelerinin tam göbeği.

* İl başkanları bir an önce belediye başkanlarını belirleyelim dendiği için tüzük kurultayının 26-27 Aralık'ta mı yapılsın ya da il başkanlarının başka tasarrufu var mı konuşulacak. Çarşamba günü olağanüstü il başkanları toplantısında…Yerel seçim sonrasına bırakabiliriz ama il başkanlarının mutabakatı ve PM onayı ile olur. Teknik imkansızlıklar nedeniyle, salon tutulmamış. Siyasetin içinde çok yoğun süreçte bu detaylar atlanabilir. Ancak içine koyacağız dediğimiz her sözün arkasındayız. Bugünden eşit temsile, PM'den onay almaya başladık.”

“ÖNSEÇİM DEĞİL ÖRGÜT NE DERSE O”

Yerel seçimlerde ön seçim yapılacak mı sorusuna Özel, “Önseçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor fotoğraf çektirmesi araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Önseçim demeyelim. Sonucuna uyulacak temayül yoklaması. Ama ikinci çıkanı YSK'yı bildirmeyeceğiz, örgüt ne derse o…” dedi.

Partiden ihraç edilen isimler için 100. yıl affı konusunda “MYK toplantısında görüşümü sunacağım. Kapsamının doğru belirlendiği kimseyi incitmeyen örneğin kadına şiddetten gitmiş birini affetmemizi kimse beklemesin. 100 yıl affından ben şahsen yanayım. İlk PM gündemine getireceğiz. PM ayda bir toplanacak, gerektiğinde hafta bir toplanacak” dedi.