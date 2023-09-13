Cinayeti itiraf etmişti, mahkemede ‘intihar’ dedi

Denizli’de fare zehri ile öldürülen Afganistan uyruklu Nadia Noori cinayeti davasında yargılamaya devam edildi. Emniyette cinayeti itiraf eden sanık Sabour Sakhizadeh, mahkemede ise baskı altında ifade verdiğini öne sürüp, olayın intihar olduğunu söyledi

Selami AYDIN

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Geçen yıl 12 Ekim'de Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarındaki boş bir arsada cesedi bulunan Afganistan uyruklu Nadia Noori’nin (30) öldürülmesinin ardından, tutuklanıp hakkında dava açılan sevgilisi Sabour Sakhizadeh’in (21) yargılamasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında genç kadının sevgilisi olan sanık Afganistan uyruklu Sabour Sakhizadeh, daha önceki celselerdekine benzer bir savunma yaptı.

Cinayetle suçlanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Sakhizadeh; suçunu itiraf ettiği polis ifadesini kabul etmedi. Emniyetteki ifadenin baskı altında alındığını ileri sürdü.

SUÇU İNKAR ETTİ, İNTİHAR DEDİ

Yapılan otopside, yediği pilavın içindeki fare zehri nedeniyle öldüğü belirlenen Noori'nin katil zanlısı Sakhizadeh mahkemede “Ters kelepçe ile götürüldüm. Kolluk güçleri bana baskı yaptı, bu nedenle suçu kabul ettim. Fakat suçu ben işlemedim, intihar etti. Beraatimi istiyorum” diyerek kendini savundu. Savcı duruşmada, esas hakkındaki mütaalasını verdi.

Sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki N.K.'nın da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 37'nci maddesi kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, bir sonraki celse karar vermek üzere duruşmayı 3 Ekim tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cinayet, cesedin bulunduğu yerden geçen bir vatandaşın şüphelenerek polisi aramasıyla ortaya çıkmıştı. Battaniyeye sarılı Nadia Noori'nin cesedi, elleri ve ayakları bağlı halde bulundu.

Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından genç kadının cesedinin el arabası ile taşındığını tespit etti ve şüpheli Sabour Sakhizadeh’e ulaştı. Noori'nin otopsisinde genç kadının zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Şüpheli Sakhizadeh ifadesinde, yaptığı pilava fare zehri koyduğunu, aynı yemekten kendisinin çok az yediğini ve etkilenmediğini, genç kadının ise öldüğünü itiraf etti.