Çok çalışır, az konuşur devleti toparlar

Kılıçdaroğlu’nun Saray’da yaşamayacağını söyleyen Sarıgül, “Devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir” dedi.

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MUSTAFA SARIGÜL, KILIÇDAROĞLU'NU ANLATTI:

■ Cem YILDIRIM

TDP lideri CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Kimseye yan bakmaz, az konuşur, çok çalışır, sarayda da yaşamaz'' dedi. Bayburt'ta seçim gezisi yapan Sarıgül, şunları söyledi:

KİMSEYE YAN BAKMAZ

“Türkiye 5 yıldır, bir kişi tarafından tek başına yönetiliyor. Bunun adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorlar. Bu sistem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, duyulmamış bir sistemdir. Başında kim olursa olsun bu sistem yürümez. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım, Türkiye'mizin iyiliği için bu sistemi değiştirmemiz lazım. Devlette hesap kitap kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, devletin hesabını kitabını toplar, iki yakamız bir araya gelir. Adalete ve liyakate önem verir. Tarlada fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen isim Kılıçdaroğlu'dur. Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Sarayda yaşamaz, Türkiye'yi saray yapar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur.''

Sarıgül, Muharrem İnce'nin “Pazartesi üstümüzü çırpıp harekete geçiyoruz” sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Siyasette aldığınız bazı kararlar üstünüzü çırpmakla geçmez. Üstünüze yapışır. Adama sorarlar tehlike kapıdayken ne yaptın? Cumartesi ne yaptın? Pazar ne yaptın? Pazartesi'yi neden bekledin? Siyaset omurga ister. En önemlisi de vefa ister.”