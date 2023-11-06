‘Comanchero’da 18 tutuklama

Uluslararası suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Comanchero’ suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheliye ait 4 milyar 500 milyon TL’lik banka hesaplarına, kiralık kasalara, taşınmazlara, araçlara ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇETE LİDERİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri iddia edilen ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya tarafından İnterpol kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Hakan Ayık'ın (Reis) liderliğini yaptığı “Comanchero” suç örgütüne yönelik araştırma yapıldı.

ABD VE AVUSTRALYA ARIYORDU

Operasyonda ABD ve Avustralya’nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Ayık, Yeni Zelanda’nın kırmızı bültenle aradığı Duax Hohepa Ngakuru, Avustralya’nın kırmızı bültenle aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD’nin kırmızı bültenle aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan yakalandı. Ayrıca; mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk’ün dahil olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü lideri Ayık’ın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir Comanchero yöneticileri İstanbul’da yakalandı