Cumhur İttifakı yasak dinlemiyor

Dün saat 18.00’da başlayan siyasi partilerin propaganda yasağına rağmen, oy kullanımının başladığı bugün, Cumhur İttifakı’nın yasağa uymadığı, yurdun birçok noktasında Cumhur İttifakı’nın afişlerinin kaldırılmaması dikkat çekti.

Hakan KAYA

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Siyasi partilerin propaganda serbestliği ise dün saat 18.00’de sona erdi. Buna rağmen yurdun birçok noktasında Cumhur İttifakı'nın yasağa uymadığı, afiş ve pankartların kaldırılmadığı görüldü.

23 ve 24. Dönem CHP Kayseri Milletvekili M. Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki Cumhur İttifakı afişlerini paylaşarak, “Kayseri de seçim yasakları sadece Millet ittifakına uygulanıyor. Vali ve emniyet müdürü uyuyor mu? Havaalanı yolu giriş-çıkışı silme afiş, flama, bayrak dolu” dedi.

OKUL DUVARLARINA PROVOKATİF AFİŞLER ASILDI

Sakarya'da da oy kullanılacak okulların duvarlarına spreyle baskıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın afişinin resmedildiği ve Millet İttifakı'na yönelik provokatif afişlerin asıldığı görüldü.

OY VERME İŞLEMİ SÜRERKEN MESAJ GÖNDERDİLER

İzmir'de ise AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar imzasıyla ise vatandaşlara oy verme işlemi sürerken cep telefonlarına mesaj gönderildiği ortaya çıktı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: “Değerli dava ve yol arkadaşım; Oylarımızı kullandıktan sonra sandık bölgesinden ayrılmayalım. Ak Nefer olarak sandıklara sahip çıkalım. Oy kullanma zamanı bitimine kadar sandık bölgesinde, sandıklar açıldıktan sonra ise oy sayım mahalinde bulunalım. İstikbalimize, irademize, ülkemizin geleceğine ve oylarımıza hep birlikte sahip çıkalım.”