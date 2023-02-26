Cumhurbaşkanı ve bakanları şikayet eden avukat ifadeye çağrıldı

Samsun'da, 6 Şubat depremlerdeki can kayıplarından sorumlu olduklarını ileri sürdüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bakanlar, depremin etkilediği kentlerdeki belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Hüseyin Cimşit, ifadeye çağrıldı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Barosu avukatlarından olan Hüseyin Cimşit, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen can kayıplarının sorumlusunu olarak gördüğü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1999-2023 yılları arasında depremin etkili olduğu illerde görev yapan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile proje sorumluları ve GSM operatörlerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Avukat Cimşit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polisin kendisini arayarak ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağırdığını duyurdu.

“KİM ÜZERİNE ALINDI?”

Sabah saatlerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nden polis memurunun kendisini aradığını ve Cumhuriyet Savcısı talimatı ile ifade vermeye çağırdığını belirten Cimşit, “Avukatın ifadesini polis alamaz. Söyleyin kendisine. Bu emri bile görevi kötüye kullanmaktır. Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni almış ise, ismini söylesin ya da davet etsin, yarın gider ifade veririm” dedi. Avukat Cimşit, sosyal medyada paylaştığı;

“Eyyy diplomasız! Eyyy fırdöndü siyasetçi! Ben de sizi not ettim.

Sedat Peker’e benzemem. Hukuk insanıyım. Onu siyasi nüfuz ile susturdular. Sizden korkan sizin gibi olsun. Tüm suçlular ve zalimler, Sinan Ateş’in ölüm emrini verdirenler!

Yargılanacaklar! Söz. Dedelerime borcumdur”

Paylaşımından dolayı ifadeye vermeye çağrıldığını belirterek, “Kim üzerine alınmışsa artık, göreceğiz. Küfür edip not edenlerse, onu da anlayacağız” diye konuştu.

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