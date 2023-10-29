Cumhuriyet’in 100. yılı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor… Heyecan, gurur ve coşkuyla

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında heyecan, gurur ve coşkuyla kutlanıyor...

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu’nun vatan olmasını sağlayarak bugün 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tabiriyle “ilelebet payidar” olacak cumhuriyetin 100. yıl dönümü ülkenin her karış toprağında heyecan, gurur ve coşkuyla kutlanıyor…

BANDIRMA VAPURU DOLDU TAŞTI

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma vapurunun, kentte bulunan birebir aynısı olan gemi müze, vatandaşların ilgi odağı oldu. Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'a çıktığı 18 arkadaşının bal mumu heykellerinin bulunduğu gemi müze Bandırma Vapuru'nu ziyaret edenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ASKER, TÜFEKLİ GÖSTERİ YAPTI

Denizli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Pamukkale Kaymakamlığı önünde kurulan tören alanında gerçekleşti. ül birliği ile hareket etmenin bir bütün olmanın adıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Çocuk Korosu öğrencileri üç şarkılık konser verdi. Konserin ardından halk oyunları gösterisi gerçekleşti.

Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı askerleri ‘Tüfekli Hareketler' gösterisi gerçekleştirdi. Ayakta alkışlanan gösteride kamuflajlı askerler büyük beğeni topladı. Daha sonra gerçekleştirilen geçit töreninde askeri birlikler, gaziler, öğrenciler, sporcular halkı selamladı. Geçit töreninde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Pamukkale Üniversitesi'nin teknofest takımları dereceye giren projeleri ile yürüyüşte yer aldı. Üniversitenin diğer öğrenci kulüpleri de yürüyüşte yer aldı.

ARDAHAN

Ardahan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kongre Caddesinde tören düzenlendi.

ERZURUM

Erzurum’da, Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca organize edilen Palandöken Dağı 100. Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü’ne katılan gruptakiler, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Karahamza köyü

Kars'ın Selim ilçesi Karahamza köyü İlk ve Ortaokul öğrencileri de Cumhuriyetin 100. yılını nedeniyle “Yaşasın Cumhuriyet yürüyüşü” düzenlendi.

Okul önünde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Atatürk posteri ve Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyerek köyde yaklaşık 5 kilometre yürüdü. Yürüyüşe veliler de yarış atlarıyla eşlik etti.

HAKKARİ

Hakkari’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik önündeki törende Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son bulan törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, asker ve polisleri katıldı.

YALOVA

Yalova’da dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100üncü yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Altınova ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise 400 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

ANTALYA

Kemer ilçesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında; olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Yunan mitolojisine ‘Olimpos’un Sönmeyen Ateşi’ olarak konu olan Yanartaş Milli Parkındaki ateşle ok yakıp, atış yaptı.

İSTANBUL

Cumhuriyet’in 100. yılında 3 bini aşkın kadın, Yavuz Sultan Selim Köprüsünde koştu. 5 kilometrelik 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, köprünün Avrupa yakasında başlayıp Anadolu yakasında devam etti. Koşunun bitiş noktası ise, Avrupa yakası oldu. 100. yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu havadan da görüntülendi.

ADANA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda tören düzenlendi. Kentin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun simgesi olduğunu dile getiren Köşger, “İnanıyorum ki bu topraklardan geçen mert insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e sahip çıkma, onu koruma, azim, kararlılık ve kudretine sahiptir.” ifadelerini kullandı. Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

MERSİN

Mersin’de Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan tebrikleri kabul etti. Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı. Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı program, geçit töreniyle son buldu.

GAZİANTEP

Gaziantep’te İstasyon Meydanı’nda düzenlenen tören Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma’nın tören birliklerini selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet’in öneminden bahsetti.

ŞANLIURFA

Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasını ve İstiklal Marşı’nın okunmasının okunmasıyla başladı. Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

(AA-DHA)