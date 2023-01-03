Davetiye usulü yapılan milyonluk ‘yol’ ihalesine muhalefetten tepki

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 29 Aralık’ta Bingöl merkeze bağlı Yamaç Köy yolu heyelan ıslahı yapım işi ihalesi yapıldı. Beş firmanın katıldığı ihaleyi 193 milyon 290 bin liraya Solmaz Taahhüt İnşaat aldı. İhalenin davetiye usulü yapılmasına CHP ve DEVA Partisi il başkanları tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl merkeze bağlı Yamaç köy yolu heyelan ıslahı yapım işi ihalesi yapıldı. İhalenin davetiye usulü yapıldığını belirten muhalefet, milyonluk ihalenin AKP'nin yandaş firmalarına verildiğini iddia etti.

“400 METRELİK ALAN İÇİN 193 MİLYON YANDAŞA VERİLDİ”

İhalesi yapılan yolun daha önce heyelan sonucu çökmesine rağmen yetkililerin ilgilenmediğini belirten DEVA Partisi Bingöl Kurucu İl Başkanı Mikail Kovalar, şunları söyledi:

* “Bingöl merkeze bağlı yamaç yolunda geçtiğimiz ilkbaharda bir heyelan meydana gelmesi sonrasında Bingöl İl Özel İdaresi tarafından asfaltlama çalışması yapıldı sonrasında tekrar çöküntü oldu. Sonrasında ise uzun bir süre ilgili birimler dahil kimse müdahil olunmadı ve çöken yolla ilgili bir açıklamada yapılmadı. Bu sorunu gerek yerelde gerekse ulusalda gündeme getirmemiz sonrasında 400 metrelik yol çalışmasının ihalesi yapılmış ama maalesef 400 metrelik bir alan için 193 milyon 290 bin liralık bir bedelle davetiye usulüyle kendi yandaşlarına iş verildi.

* 400 metrelik bir yol için devlette ciddi anlamda bir külfet çıkartılmıştır. Eğer bu ihale açık ihale usulü olsaydı bu iş çok daha düşük bir maliyetle yapılabilir ve kamunun menfaati burada gözardı edilmezdi. Ülkemizdeki derin ekonomik krize rağmen maalesef böyle bir tasarrufta dahi bulunmadılar. Davetiye gönderilen firmaların hiçbiri Bingöl firması olmaması da ayrı bir durum, Bingöl'de bu çalışmaları yapan hiç mi yok? Bu ihale kamuoyunda çok büyük tepkilere neden oldu.

* Devletin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği süreçte bazı yandaşların büyük rant elde etikleri ihaleleri de kamuoyunda duyurup karşı çıkmamız lazım. Kamu ihalelerinde kesinlikle bir düzenleme yapılmalı kamunun yararının gözetilerek ihalelerin şeffaf ve çok katılımlı ihaleler yapılarak rekabet şartları oluşturulmalıdır. Maalesef bu gibi ihaleler bürokratları yerine siyasilerin kontrolü altında yapılıyor. Bingöl'deki Ak Partili siyasiler ildeki ihale konusunu ve detaylarını bilmeden o işi ihaleye çıkartamazlar. Onların bilgisi olmadan hiç kimse bu şekilde davetiyeli ihaleler yapamaz.”

“ELAZIĞLI FİRMAYA İŞİ PEŞKEŞ ÇEKMİŞTİR”

Devletin kaynaklarını ihaleler üzerinden yandaşlara peşkeş çekildiğini öne süren CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

* “AKP hükümeti aylardır sorunun çözümü için adım atmayıp, ağır kış şartlarının hâkim olduğu bölgede işi davetiyeli bir şekilde astronomik bir rakama ihale ederek bu işi de ranta çevirmekten geri kalmamıştır. Yapılacak işin detaylarının neler olacağı kamuoyundan sır gibi saklanmaktadır. Devletin kaynaklarını hoyratça kullanıp, kendilerine ve yandaşlarına çıkar sağlamışlardır.

* 20 yıldır şehrimizi bir adım ileriye taşıyamadıkları gibi birçok alanda Elazığ'ın ilçesi konumuna getirdikleri yetmezmiş gibi Elazığ'da ihaleyi yapıp Elazığlı firmalara davetiyeyle işi peşkeş çekmişlerdir. 400 metrelik yolu 193 milyon 290 bin TL + fiyat farkı + KDV'li tutarla açık ihale yapmayıp, davetiyeli bir şekilde yandaşlarına peşkeş çeken AKP iktidarını Bingöl halkının vicdanına havale ediyoruz.”