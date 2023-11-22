Davutoğlu: Birileri 50+1’de Erdoğan’ı kandırmış

Davutoğlu, Erdoğan'ın değişmesini istediği cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan yüzde 50+1 oy zorunluluğuna değindi. "Erdoğan 50 artı 1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Erdoğan'ı 50 artı 1 konusunda aldatmış" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuştu. Erdoğan’ın “Kimin eli kimin cebinde belli değil” diyerek vazgeçmek istediği yüzde 50+1 o gerekliliğine dönük tartışmalara değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’nın bu konuda kandırıldığını ileri sürdü.

“FETÖ’DE DE ALDATILDIĞINI SÖYLÜYORDU”

Davutoğlu, şunları söyledi:

– Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. Sayın Erdoğan 50 artı 1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Erdoğan’ı 50 artı 1 konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Devlet adamı aldatılmaz devlet adamı ufku görür. Devlet adamı olabilecek problemleri görür ve ciddiyetle, vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Cumhurbaşkanı'nı… 50 artı 1 konusunda bir sene önce yaptığı bir konuşmada ‘bunu değiştirmek vatana ihanettir' gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı mı aldattı? Neden aldandınız? Nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan'ı kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplarda onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar.

“BAHÇELİ BURADA TUTARLI”

– Hadi 50 artı 1'i indirdiniz. 6 aday çıktı yüzde 25 oyla bir Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 75'in onaylamadığı bir Cumhurbaşkanı olmaz mı o. Bahçeli ‘demokratik meşruiyet' dedi. Burada Bahçeli tutarlı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl savunduysa aynı mantıkla savunuyor. Biz onu savunmuyoruz ama… Demokratik meşruiyet için yüzde 50 artı 1 getirmişlerdi ve öve öve bitirememişlerdi. Bu konjonktürel davranmak için midir? (ANKA)