‘Değişim için kimsenin elinde sihirli değnek yok’

Seçimden sonra bayrağı devralan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, ilk röportajını SÖZCÜ’ye verdi. Başlıktaki tespiti yaptı. “Değişim her zaman sancılı olmuştur” dedi.

Başak KAYA

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CHP'nin yeni Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, “Bu seçim adil olmayan bir yarıştı. Şimdi değişim tartışması var. Değişim bir süreçtir ve hep sancılıdır. Biz ilk olarak kurultayın önünü açtık ve partimiz bu kurultaydan da güçlenerek çıkacaktır'' dedi. Yaman ile CHP'nin yol haritasını ve AKP'nin sağlık politikalarını konuştuk.

HERKESE KULAK VERECEĞİZ

“Seçimlerde çok yoğun bir algı yönetimi yapıldı. Ellerinde tuttukları medyanın gücü de göz ardı edilemez, tüm bunlar seçmeni yönlendirdi. Biz ise kişilere değil sisteme endeksli ilerledik, beklediğimiz sonucu alamadık. Hepimiz çok üzgünüz. Şimdi bir değişim tartışması var. MYK değişimi elbette bir çözüm değil. Kişilere endeksli gittiğinizde, çözüm üretmek kolay olmuyor. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. İsterseniz MYK'ya dünyanın en başarılı insanlarını koyun, sistemi doğru kurgulamazsanız başarı elde edilmez. Değişim ise bir süreçtir ve hep sancılıdır. Değişim sürecinde toplumun her kesimine kulak verecek, hatalarımızı öğrenerek, mücadeleye de akıl dolu devam edeceğiz…”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, fizyoloji ihtisası yapan Yaman, İngiltere ve ABD'de çalışmalar yürüttü. Siyasete girdikten sonra sağlık politikaları üzerine yoğunlaştı. Yaman, sağlığının ticarileştirilmesinin sonuçlarını da şöyle değerlendirdi: “Şehir hastaneleri İngiltere'de denendi ve başarılı olmadı. Maalesef insana değil binaya yatırım yapan, sağlık personelini adeta bir maliyet kalemi olarak gören bir yaklaşım var. Yetkin sağlık çalışanı kadromuzu, tükenmiş bir sağlık ordusu yaptılar. Sağlık çalışanı-hasta ilişkisindeki güven ortamı zedelendi. Yetişmiş hekimler ülkeyi terk ediyor. Sağlık sistemi alarm veriyor. Dev hastaneler insanları ürkütüyor. Hastalar içerde kayboluyor. Büyük şehirlerde, ‘sağlığa ulaşım masrafı' sorunu ortaya çıktı. Şu anki sistem, adeta vatandaşın hastalanmasını destekliyor. Ne kadar çok hasta varsa sistem o kadar çok kazanıyor.”

Bütün aile sağlıkçı

Aylin Yaman'ın, Çiçek ve Şirin adlı kızı var. Yaman'ın eşi Prof. Dr. Önder Yaman da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Üroloji Profesörü. Yaman “Babam rahmetli Prof. Dr. Hızır Alp, beyin cerrahı idi. Gazi Üniversite'nin kuruluşunda yer aldı. Ağabeyim Serdar Alp de beyin cerrahı, eşi Hande ise Çocuk Alerji hekimi. Çocukluk yıllarımdan beri sağlık camiası içindeyim” dedi.