Denizde kaybolan 2 liselinin son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon Beşikdüzü'nde limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ın son görüntülerinin de bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

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Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, dün bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek istedi. Ancak bu sırada aniden dalgalara kapılan iki öğrenci denize sürüklenip, kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, ikinci günü sabah erken saatlerinde yeniden başlatıldı.

Aramalara, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri katıldı.

40 kişilik ekip tarafından sürdürülen aramalarda, dalgıçlar bölgede tarama faaliyetinde bulunuyor.

LİMANIN UÇ KISMINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan liseli gençlerin, dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer alan bayrak direği altındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı. Görüntüde liseli gençlerin bayrak direği dibinde durduğu görülüyor.

“TARAMALAR DEVAM EDİYOR”

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşıkı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kıyıda bekleyişini sürdüren Uğurcan Korkmaz’ın babası Kamil Korkmaz ile görüşen Vali Yıldırım, ardından açıklama yaptı.

Dalgaların arama çalışmalarını güçleştirdiğini belirten Vali Yıldırım, “Bildiği gibi hırçın dalgalar zaman zaman bu şekilde arama kurtarmayı zorlaştırıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Taramalar devam ediyor. Aileler tabi ki de hüzünlü bir bekleyiş içerisinde. Hepimiz çok üzgünüz. Dileyelim ki bir daha böyle olmasın. Lütfen vatandaşlarımız, gençlerimiz çok dikkatli olsunlar. Bu tür havalarda da kendilerini tehlikeye atabilecek, fotoğraf çekme, gezme, manzara seyretme gibi durumlarda da kendilerini lütfen korusunlar. Dünkü hava şartlarını hepimiz yaşadık. Hakikaten hem deniz hem hava hem de rüzgar hırçındı. Bundan kendimizi korumamız gerekiyor” diye konuştu. (DHA)