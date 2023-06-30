Abone Ol

Denizde kaybolan ve 2 saat sonra sudan çıkarılan genç hastanede öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan ve 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Denizde kaybolan ve 2 saat sonra sudan çıkarılan genç hastanede öldü

Çorum’dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesiyle Samsun’a gelen Şükrü Akgönül (17), Atakum ilçesi Türk-İş mevkisinden denize girdi.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan Akgönül’ün ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, itfaiye, cankurtaran ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu denizden yaklaşık 2 saat sonra baygın halde çıkarılan Akgönül, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Akgönül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akgönül’ün cenazesinin Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma vakalarına karşı denize girilmemesi uyarısında bulundu. (AA)

Fırat Nehrine giren baba ve oğlu boğulduİlginizi ÇekebilirFırat Nehrine giren baba ve oğlu boğulduVan Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğulduİlginizi ÇekebilirVan Gölü'nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam