Denizli’de orman yangını çıktı
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Yerden ve havadan müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu alanda öğleden sonra başlayan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 3 uçak ve arazözlerle müdahale etti.
Bölgedeki ekiplere sürekli takviyeler yapılarak yangının büyümeden kontrol altına alınması için çalışılıyor. Söndürme çalışmaları sürerken yangının büyümemesi için yoğun çaba harcanıyor.