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Denizli’de orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Yerden ve havadan müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.

Selami AYDIN
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Denizli’de orman yangını çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Çam ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu alanda öğleden sonra başlayan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 3 uçak ve arazözlerle müdahale etti.

Bölgedeki ekiplere sürekli takviyeler yapılarak yangının büyümeden kontrol altına alınması için çalışılıyor. Söndürme çalışmaları sürerken yangının büyümemesi için yoğun çaba harcanıyor.

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