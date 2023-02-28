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Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklindeki paylaşımı dolayısıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlattı.

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ’da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (AA)

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