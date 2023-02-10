Deprem enkazlarında hırsızlık girişiminde bulunan 20 kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerden en çok etkilenen Antakya'da enkaza dönen mağazadan çıkan hırsızlık şüphelisine semt sakinleri tepki gösterdi. Öte yandan, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunan 20 şüpheli de yakalandı.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu İstiklal Caddesi’nde bir kişinin hasarlı mağazalara girip çıktığı dikkati çekti.

Arama kurtarma görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgede iş yerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Kurtarma ekipleri, “Biz can derdindeyken sen hırsızlık peşindesin” diye tepki gösterdiği şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki polis ekiplerine teslim etmeye götürdü. Bu sırada toplanan vatandaşlar, şüpheliye saldırmak istedi. Bölgede görev yapan askerler ile polis ekipleri, şüpheliye uzaklaştırarak gözaltına aldı.

“UYANIK OLALIM, DİRAYETLİ OLALIM”

İstanbul’dan Antakya’da kurtarma çalışmasına katılmak üzere gelen gönüllü Nurullah Meşeli, “Bir mağazadan çıktığını görmüş arkadaşlar. Yakalayıp müdahale ettiler. Polislerde oradaydı. üzerinden bir şeyler çıkmış, çantasına koymuş. İnsanın kalbinde art niyet varsa herkes yapar. Komşunuz bile yapar. Biraz uyanık olalım, dirayetli olalım” diye konuştu.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı denetimler artırıldı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay’a görevlendirilen özel hareket polisleri, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, Osmaniye’den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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