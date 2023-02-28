‘Deprem mağduru üreticiye yatırılan paralara DEDAŞ bloke koydurdu’

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, deprem nedeniyle sağlanan ve depremzede üreticilerin hesabına aktarılan destekleme ödemelerinin, Ziraat Bankası tarafından bloke edilerek, bölgede elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren Dicle Elektrik A.Ş.’nin hesabına aktarıldığını belirtti.

Özgür CEBE

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Afet bölgesi ilan edilen Diyarbakır'a gelerek çiftçi ve üreticilerle bir araya gelen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şirin Demir, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdulsamet Uçaman'la bir araya gelerek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çözüm önerilerini sıraladı.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, deprem nedeniyle sağlanan ve depremzede üreticilerin hesabına aktarılan destekleme ödemelerinin, Ziraat Bankası tarafından bloke edilerek, bölgede elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren Dicle Elektrik A.Ş.'nin hesabına aktarıldığını belirtti.

İSKENDEROĞLU: DEPREMZEDE ÇİFTÇİ CAN DERDİNDE, DİCLE ELEKTRİK PARA PEŞİNDE

İskenderoğlu, şöyle konuştu: “Tarım ve Orman Bakanımızın üreticiye mazot ve gübre desteği verileceğini açıklamasından dolayı mutlu olmuştuk. Geçtiğimiz Cuma akşamı destekleme ödemeleri üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırıldı. Ancak, bölgede elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım, tarımsal sulama kaynaklı elektrik borcu olan çiftçiler için yapılan ödemelere bloke koydurup, çiftçiler için yatırılan paraları kendi hesaplarına aktarımını sağladı. Bu nedenle çok sayıda çiftçi destekleme için ödemen paraları görmeden, bu paralar DEDAŞ'ın hesaplarına aktarıldı.

10 binlerce insan vefat etmişken, biz canımızın derdine düşmüşken, DEDAŞ paranın derdine düşmüş. Dağıtım şirketi bu gücü nereden ve kimden alıyor? Çiftçi kaçmıyor, 3 ay sonra borcunu ödeyebilir. Ancak şimdi gübre atamaz ise verim az olur. Çiftçiye destek için verilen gübre ve mazot paralarına el koymak da nereden çıktı? Çiftçi ülkenin lokomotifidir. Çiftçi bir yere kaçmıyor. Bir üreteceğiz ki insanlar metropollerde tüketebilsin. Elektrik dağıtım şirketi üretimin önündeki engeldir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil”

GÜRER: KABUL EDİLEMEZ

CHP'li Ömer Fethi Gürer de çiftçilerin hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerinin, Ziraat Bankası aracılığıyla, elektrik dağıtım firmasına aktarılmasının çiftçiye değil, elektrik şirketine desteğe dönüştüğünü, bu durumun çiftçi lehine düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, paralara bloke koymak yerine, deprem bölgesindeki üreticilerin daha çok desteklenmesi, borçlarının ertelenmesi ve bu bölgede tarımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“300 ZİRAAT MÜHENDİSİ İŞSİZ, BESİCİLER DESTEKLENMELİ”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdulsamet Uçaman ise, 300'e yakını Ziraat Mühendisi üyelerinin işsiz olduğunu belirterek, çiftçiliğin sorunlardan arındırılarak bilimsel tarımın bölgede gelişmesinin verimi artıracağını ifade etti. Bazı ilçelerde ahırların yıkıldığını ve besicilerinde desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerin sorunlarına ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanarak önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkezine sunulacağı bildirildi.

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