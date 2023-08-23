Abone Ol

Deprem oldu… Naci Görür uyardı: Yeri itibarıyla hassas

Bingöl'un Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Depremlerin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma: 13:42 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Deprem oldu… Naci Görür uyardı: Yeri itibarıyla hassas

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.19’da oldu.

Yerin 8.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kiğı'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Göksun'da bugün meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görür, deprem sonrası bölgeyle ilgili, dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

-Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri.

-Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık.

-Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi.

-Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'u rakam vererek uyardı... 'Büyük kaos' detayıİlginizi ÇekebilirProf. Dr. Naci Görür İstanbul'u rakam vererek uyardı... 'Büyük kaos' detayıBingöl'de korkutan depremİlginizi ÇekebilirBingöl'de korkutan deprem

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Bingöl deprem Erzincan Naci Görür sosyal medya transfer
X Reklam