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Deprem sonrası 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Yayınlanma: 23:08 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Deprem sonrası 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Murat Kurum, depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, “Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD’ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı” şeklinde konuştu.

Kurum, depremlerden etkilenen illerde ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacaklarını söyledi.

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