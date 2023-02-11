Deprem sonrası mağaraya sığındılar

Antakya'da, Stauris Dağı'ndan depremle birlikte düşen kayaların yıktığı evlerdeki bazı aileler, dağdaki mağaralara sığındı.

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Resmi kayıtlara göre yaklaşık 11 bina için yıkıldı ihbarı geldi. Depremden sağ kurtulanlar bir taraftan kaybettikleri canlarına ağlarken, diğer taraftan soğuk kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Antakya’da bir aile de barınma ihtiyacını, artçı depremlere karşı en güvenilir yer olduğunu düşündükleri bir mağaraya sığınarak çözdü.

Deprem felaketinin yaşandığı Antakya’da, Saint Pierre Kilisesinin de yamacında bulunduğu Stauris Dağı’ndan depremle birlikte düşen kayaların yıktığı evlerdeki bazı aileler, dağdaki mağaralara sığındı.

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