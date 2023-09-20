Depremde kayıtlara “ölü” olarak geçti hayatı kâbusa döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Malatya'daki evlerinde yakalanan Göğebakan ailesi hasar alan evlerinden sağ çıkmayı başardı. Ancak 52 yaşındaki Naime Göğebakan bir yanlışlık sonucu nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendi. Hayatı kâbusa dönen Naime Göğebakan, şimdi yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Göğebakan'ın başına gelenler Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" eserini akıllara getirdi

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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde yaşayan Göğebakan 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerini kayıp vermeden atlattı. Evleri hasar gören aile deprem sonrası yaşananlarla mücadele ederken anne Naime Göğebakan’ın nüfus kayıtlarına “ölü” olarak işlendiğini öğrendi.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin lira da banka hesabına yatırılan Göğebakan ailesi, Naime Göğebakan’ın ölmediğini ispat etmeye çalıştı.

Savcılığa başvuran aile, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulundu ama bir sonuç alamadı.

Kimliğine el koyulan, hastaneye gidemeyen, ilaç alamayan hatta evden bile çıkamayan Naime Göğebakan, şimdi yaşadığını kanıtlamak için mücadele veriyor…

“POLİS ARAYIP OĞLUMA ‘ANNEN ÖLDÜ’ DEMİŞ”

Kent merkezindeki evlerinin hasar aldığını ancak yıkılmadığını dile getiren Göğebakan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Bir polis oğlumu arayıp “Annen öldü” demiş. Oğlum bir yanlışlık olduğunu yaşadığımı söylemiş. Bunun üzerine nüfus müdürlüğüne, savcılığa gittik. Bize ‘Düzelttik.’ dediler ancak düzeltilmemiş.

Bankaya, hastaneye gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. Doktora gidemiyorum, ilaçlarımı alamıyorum. Havaalanına askeri personel olan oğlumun yanına gittiğimde kimliğime jandarma el koydu. Oğlum uzman çavuş olduğu için durumu izah etti.

Ölü göründüğüm için evden çıkamıyorum. Bir yere gidemiyorum, otobüse binemiyorum. Nikahtan bile düşmüşüm, kocam bana bakmazsa ne diyeceğim? Kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istiyorum.”

“DÜZELTTİK” DEDİLER AMA…

Erdal Göğebakan ise eşinin depremden 10 gün sonra öldüğünün kendilerine iletildiğini, durumu düzeltmek için savcılığa dilekçe verdiklerini belirtti. Savcılıktan aldıkları belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne ilettiklerini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

“20 gün sonra nüfusa gittiğimde ‘Düzeltildi.’ dediler, biz de ‘Tamam.’ dedik. Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada ‘Siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı.’ diyorlar.

“SORUMLU KİMSE CEZA ALSIN”

Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt’taki nüfusa gönderdi, onlar da ‘Bu adli vaka, bizim yapacağımız bir şey yok.’ dedi.

Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana ‘Şikayet et.’ dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın.

Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Onlar da konunun araştırılacağını söylediler. Eşim ölü görünüyor, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”

HESAPLARINA YATAN PARAYI İADE EDECEKLER

Göğebakan, 3 çocuğunun ve kendisinin hesabına AFAD tarafından 25’şer bin lira yatırıldığına değinerek, “Kaymakamlığa gittim, ‘Eşim ölmedi, ben bu parayı alamam, nereye yatırmam gerekiyor.’ diye sordum. AFAD’a gitmemi ve orada verilecek hesap numarasına parayı yatırmam gerektiği söylendi. AFAD’a gideceğim ve parayı yatıracağım.” ifadelerini kullandı. (AA)

“YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ”

Aziz Nesin’in 1977’de yayınlan ve daha sonraki yıllarda radyo programı, tiyatro oyunu ve film olarak da uyarlanan romanı Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Türk edebiyatında bürokrasinin en önemli yergilerinden biridir.

Romanın kahramanı Yaşar, devlet kayıtlarına göre 12 yaşında Çanakkale Savaşı’nda şehit düşmüştür ve bu nedenle kimlik verilmez.

Devlete karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren Yaşar, yaşadığını ise bir türlü kanıtlayamaz ve hiç bir yasal hakkından yararlanamaz…