Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapanlara işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi.
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir.”
YANILTICI PAYLAŞIM YAPANLARA İNCELEME
Sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine inceleme başlatılmıştı.
Açıklamada, bu türden içeriklere yönelik araştırma ve tespit çalışmalarının, kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde devam ettiği bildirilmişti. (AA)