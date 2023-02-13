Abone Ol

Depremin 182’nci saatinde 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremin 182’nci saatinde 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı

AYRITNILAR GELİYOR…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam