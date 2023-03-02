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Depremin merkez üssü aslında neresi?

Deprem aslında Gaziantep'te oldu iddiası! AFAD ve Kandilli detayı gündem Oldu. SÖZCÜ Televizyonu'nun özel haberi...

Yayınlanma: 08:16 - 02 Mart 2023 Güncellenme:
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AFAD deprem Gaziantep Sözcü
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