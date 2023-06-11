Depremler peş peşe! Kuşadası, Adana, Erzurum sallandı…
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Kuşadası açıklarında 4.2 ve Adana'da 4.0 büyüklüğünde depremler olmuştu.
Yurdun farklı yerlerinden gelen peş peşe deprem haberleri dikkat çekti. Sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi’nde saat 7.42’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ise saat 7.47’de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
3 SAAT SONRA ERZURUM’DA 4.6’LIK DEPREM
Erzurum Aziziye’de saat 10.41’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derininde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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