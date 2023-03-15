Depremzedeye fahiş fiyattan ev kiralayan emlakçı ve ev sahibine adli işlem

Deprem bölgesinden ailesiyle Konya'ya gelen ve sonrasında fahiş fiyattan ev kiraladığını öğrenen depremzede vatandaşın şikayetçi olması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü, emlakçı ve ev sahibi hakkında adli işlem başlattı.

Müslüm EVCİ

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Muzaffer Alçı, deprem felaketinde evini ve iş yerini kaybetmesi üzerine ailesiyle birlikte Konya'ya geldi. Burada bir emlakçı ile görüşerek 6 bin 750 TL'ye daire kiralayan Alçı, emlakçıya 8 bin TL komisyon, ev sahibine ise 1 yıllık kira bedeli olan 81 bin TL'yi peşin ödedi.

KOMŞULARININ DAHA DÜŞÜK ÜCRETE OTURDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kiraladığı daireye yerleştikten sonra komşularının, kendi kira bedelinin yarısından daha düşük fiyata oturduğunu öğrenen Alçı'nın şikayetçi olması üzerine Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

EMLAKÇI VE EV SAHİBİNE ADLİ İŞLEM

Yapılan incelemelerin ardından ekipler, emlakçı ve ev sahibi hakkında ‘Fiyatları Etkileme' maddesi gereğince adli işlem başlattı. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü'nün de emsal kira bedelinin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

‘ALLAH DEVLETİMİZDEN, POLİSİMİZDEN RAZI OLSUN'

Bir depremzede olarak devletin hakkını savunduğunu belirten Muzaffer Alçı, “Allah devletimizden, polisimizden razı olsun. Hakkımızı kimseye yedirmemek için çalışıyorlar” dedi.

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