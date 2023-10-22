Dere kenarında vahşet: 16 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdı

Adana'da arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla açtığı ateş sonucu başından, göğsünden ve boynundan vurulan Erkan Efe Dağoğlu (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Adana Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesindeki Sarıçam Deresi’nin kenarında meydana geldi.

İddiaya göre Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla dere kenarında oturduğu sırada yanına yaklaşan bir kişi tabancasıyla ona doğru ateş açtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Başına, boynuna ve göğsüne kurşun isabet eden Dağoğlu, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı Dağoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Dağoğluwnun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KENDİSİYLE AYNI ADI TAŞIYAN AMCASI DA CİNAYET KURBANI

Öte yandan Erkan Efe Dağoğlu’nun kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Erkan Dağoğlu’nun da 2012 yılında Adana’da bir barda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)

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