Mehmet Şanver hayatını kaybetti
DEVA Partisi'nin kurucularından emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınan emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti.
DEVA Partisi’nin kurucularından olan Şanver’in ölüm haberini partinin Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından duyurdu:
“Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver'i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.”
Şanver'in cenazesi, yarın öğle namazının ardından Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden kaldırılacak.