“Devlet malı yemem” dedi, disiplin cezası verildi

Antalya Finike'deki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Ercan Balkis, okul aile birliği parası ile öğretmenlere yemek verilmesine karşı çıktı. “Ben devlet malı yemem” diyen Balkis’e okul yönetimi tarafından disiplin cezası verildi.

İsmail AKIN

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Finike ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Ercan Balkis, okulunda okul aile birliği parası ile öğretmenlere yemek verilmesine karşı, “Ben devlet malı yemem” dediği için okul yönetimi tarafından hakkında tutanak tutularak, kınama cezası ile cezalandırıldı.

Balkis, kendisine yönetilen suçlamaya karşı yaptığı savunmada, “Eğitimde çok fazla yapısal sorun varken, benim ‘Devlet malı yemem’ sözümün soruşturma konusu olması planlı bir mobingten başka bir anlam içermez” dedi. Konu hakkında açıklama yapan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez ise; “Geldiğimiz nokta ‘Ben devlet malı yemem’ diyen bir öğretmenin cezalandırılmasıdır” diye konuştu.

“KAMU ZARARA UĞRATILMIŞTIR”

Öğretmen Ercan Balkis, okul idaresi tarafından kendisine yönetilen suçlamaya karşı, “Yaşanan bu tatsız olayda, Bakanlığın, öğretmen seminerlerinde ‘müfredat değişikliği, yeni dönemin planlanması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek’ şeklindeki yazısı dikkate alınmamış ve seminer kurallarına uyulmamıştır. Kamu zamanı zarara uğratılmıştır. Eğitimde çok fazla yapısal sorun varken, benim ‘Devlet malı yemem’ sözümün soruşturma konusu olması planlı bir mobingten başka bir anlam içermez. Sicili temiz ve her yıl kurs açmadığım hâlde okul takımlarını özverili bir şekilde çalıştırmış ve ilçede başarıya ulaştırmış, hafta sonu demeden bütün törenlerde gönüllü görev almış bir beden eğitimi ve spor öğretmeniyim. Sicilimden de anlaşıldığı üzere öğretmenlik hayatımda hiçbir amirime saygısızlık etmedim. Bahsi geçen suçlamaları kesinlikle reddediyorum” diyerek kendisini savundu.

“OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN KARŞILANACAĞINI BELİRTMİŞTİR”

Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez ise şunları söyledi:

“Okul Müdürü Zekeriya Atan okul yönetimi ve öğretmenlerin yer aldığı WhatsApp grubundan 07.09.2023 tarihinde ‘Değerli öğretmenlerim yarın saat 10.00’da okulumuz ön bahçesinde sucuk ekmek ikramımız olacaktır’ şeklinde bir yazı paylaşmış.

Okul müdürü sendika üyemiz ve Finike baş temsilcimiz olan Ercan Balkis'e, giderlerin bir bölümünün okul aile birliği hesabından karşılanacağını belirtmiştir. Yemeğin okul bahçesinde organize edildiği tarihte okul müdür yardımcısı bahçede bulunan Ercan Balkis'i yemeğe davet etmiş, Ercan Balkis de ‘Ben devlet malı yemem’ yanıtını vermiştir.

Yaşanan bu gelişmeden yaklaşık bir ay sonra Finike baş temsilcimiz Ercan Balkis hakkında soruşturma açılmış ve soruşturma sonucunda kendisine kınama cezası verilmiştir.”

“ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN…”

Eğitim Sen olarak öğrencilerin üstün yararını düşünerek kamusal bir eğitim mücadelesi verdiklerini dile getiren Sönmez şöyle devam etti:

“Eğitime bütçeden daha çok pay ayrılması gerektiğini, var olan kaynakların eğitimin kalitesinin artırılmasına, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve her öğrenciye okulda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine harcanmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda eylem ve etkinlikler yapmaktayız. Finike baş temsilcimiz de sendikamızın ilkeleri ve görüşleri doğrultusunda tutumumuzu belirtmiştir. Geldiğimiz nokta ‘Ben devlet malı yemem’ diyen bir öğretmenin cezalandırılmasıdır. Kamunun kaynaklarının çocuklarımız için kullanılmasını isteyen ve ödüllendirilmesi gereken kamu görevlileri cezalandırılıyor, kamuyu zarara uğratan, kamunun kaynaklarını kamu yararına kullanmayan bürokratlar, siyasiler, yöneticiler ise ödüllendiriliyor.”

“KİMSE SES ÇIKARMASIN İSTENİYOR”

Bu yaşanan gelişmenin ülkenin nasıl yönetildiğinin de bir göstergesi olduğunu söyleyen Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, “Burada ilkeli bir duruş cezalandırılıyor. Yöneticilerin usulsüz harcamalarına kimse ses çıkarmasın isteniyor. Okulları ve kamu kurumlarını kendi şirketleri gibi görüp amacı dışında kullanmak istiyorlar. Eğitim Sen olarak Finike baş temsilcimizin sözü bizim de sözümüzdür. Eğitime yeterli kaynak aktarılmalı ve bu kaynak öğrencilerin üstün yararı gözetilecek şekilde kullanılmalıdır. Bir kez daha belirtiyoruz her öğrenciye okulda ücretsiz sağlıklı bir öğün yemek verilmelidir” diye konuştu.