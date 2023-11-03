Dilan Polat ve Engin Polat şirketlerine operasyonda yeni gelişme

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı. Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lira paranın dün bir bayiden Kübra Doğan’ın hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyonlar Ankara’ya da sıçradı. Gözaltı sayısı 24 olurken 8 kişinin ifadesi tamamlandı.

Habip ATAM

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir gelişme daha yaşandı. Polisin gözaltına almayı hedeflediği 30 şüpheliden 18'i yakalanmıştı.

Bu listedeki Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz'ın teslim olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21 oldu. Engin Polat'ın anneannesi dün serbest kalmıştı.

OPERASYONLAR ANKARA'YA SIÇRADI

Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'in, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktardı.

Banka personelinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Çalışma başlatan polis, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan'ın Dilan Polat'a ait bir şirketin ortakları olduğunu belirlendi.

Çalışma başlatan polis, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan'ın Dilan Polat'a ait bir şirketin ortakları olduğunu belirlendi.

Bunun üzerine savcılığa bilgi verildi ve savcılık kararıyla paraya el konuldu. Mustafa Özalp, Kübra Doğan ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde ve İsmail Bilgiç çifti de gözaltına alındı.

8 KİŞİNİN İFADESİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınanlardan 8 şüphelinin ifadesinin alındığı da öğrenildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadelerine ise bu akşam geçilmesi bekleniyor.

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