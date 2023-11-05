Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı…

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatı üzerine 1 Kasım'da saat 01.15'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ile çiftin avukatları Haydar Enes Çetinkaya ve Ahmet Gün'ün de olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin 18'inin dün sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından dün 18 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklama, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet, 7258 sayılı yasanın 5.1-c maddesine muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli Avukat Ahmet Gün ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Öte yandan şüpheliler Alper Kürşat Polat ve Can Doğu'nun da aralarında olduğu 9 şüpheli ise, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mahkeme sabaha karşı verdiği kararla aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da olduğu 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

OPERASYONUN DETAYLARI…

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.