Dışişleri’nden ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki ateşkes ilanına dair yazılı açıklama yaptı. İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, ateşkesin olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

KATAR’A ÖZEL TEBRİK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

– Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

– Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar'ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz.