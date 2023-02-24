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Diyarbakır’da ağır hasarlı raporu verilen apartmanda çökme riski

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, ağır hasarlı raporu verilen 9 katlı Aslan Apartmanı, çökme riski gerekçesiyle tahliye edildi.

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Diyarbakır’da ağır hasarlı raporu verilen apartmanda çökme riski

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı ve 54 daireli Aslan Apartmanı hasar gördü.

Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapının ağır hasarlı olduğu tespit etti. Polis ekipleri, binanın çökme riskine karşı bina çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların tahliyesini sağladı. (DHA)

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