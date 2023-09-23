Diyarbakır’da büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca toplam 1040 personelden oluşan 74 tim tarafından, Lice’nin Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallelerinde “Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu” gerçekleştirildi.

50 farklı koordinatta, iki iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 1 ton 450 gram kubar esrar ile 80 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. (AA)