Diyarbakır’da randevu ile muska yazan şeyhe gözaltı

Diyarbakır’da kendini “şeyh” olarak tanıtıp randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre farklı rakamlarda ücret alan A.A., gözaltına alındı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan 5 Nisan Mahallesi’nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini ‘şeyh’ olarak tanıtan A.A.’ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, eleştirilere neden olmuştu.

SIRA BEKLERKEN FİŞ ALIYORLAR

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.’yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

AYLIK KAZANCI 1 MİLYON LİRA

Aylık kazancının 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.’nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde “VIP hizmet” adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.A.’nın işlemleri devam ediyor. (DHA)