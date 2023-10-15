Doğum günü kutlamasından dönen Eda Nur ile arkadaşları öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönen dört arkadaşın bulunduğu araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bir beton aydınlatma direğine çarptı. Bu acı kazada, doğum gününü kutlayan Eda Nur Baykay ve yanındaki iki arkadaşı hayatını kaybederken, aracın sürücüsü yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da gerçekleşen kaza, saat 01.00 sıralarında Kestel ilçesinde meydana geldi. Eda Nur Baykay, arkadaşları Sıla Çelik, Sinan Karakuş ve Adem Duran ile Bursa kent merkezinde doğum gününü kutladıktan sonra İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktılar.

İddiaya göre, Ankara Bulvarı, Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde aşırı hız nedeniyle araç kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra önce trafik levhasına, ardından beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALININ DURUMU CİDDİ

Kazada sıkışan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü Adem Duran ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Duran, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik altına alarak trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis incelemelerinin ardından üç kişinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Isparta'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı