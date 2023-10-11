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Domuz nöbetinde oğlunu öldürdü

Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan Rıza Doğan, oğlu Abidin'i vurdu. Doğan, oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

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Domuz nöbetinde oğlunu öldürdü

Olay, dün Akyamaç köyünde yaşandı. Rıza Doğan (81) ve oğlu Abidin Doğan (50), köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı. Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi.

SAÇMALAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan’ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

İhbar üzerin ela bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan’ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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